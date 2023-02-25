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ЕС ожидает одобрения Косово и Сербией плана по нормализации отношений в понедельник - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 00:05
ЕС ожидает одобрения Косово и Сербией плана по нормализации отношений в понедельник - СМИ
фото: twitter ЕП

В Европейском Союзе надеются, что во время встречи в понедельник представители Сербии и частично признанного Косово одобрят подготовленный в Брюсселе план по нормализации отношений между двумя странами, что может проложить путь к юридически обязательной договоренности.

Об этом агентству Europa Press сообщили источники в ЕС, пишет "Европейская правда".

Сербский президент Александар Вучич и президент частично признанного Косово Альбин Курти должны прибыть в Брюссель 27 февраля для первых за несколько месяцев переговоров при посредничестве Европейского Союза.

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В Брюсселе утверждают, что получили "положительные" сигналы обеих сторон и ожидают одобрения плана по нормализации, с которым в Белграде и Приштине уже ознакомились, после серии двусторонних встреч и совместного обсуждения в понедельник.

ЕС ожидает, что план нормализации начнет воплощаться через несколько месяцев. Там стремятся воспользоваться нынешним шансом, поскольку окно возможностей для урегулирования отношений между Косово и Сербией "не будет открыто вечно", говорит Europa Press информированный собеседник.

Один из спорных пунктов плана - это создание на севере Косово Ассоциации сербских муниципалитетов, против чего из-за опасений сепаратизма выступала Приштина. Но в Брюсселе подчеркивают, что "условия ни одной из сторон не являются приемлемыми - это должно быть сделано".

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В долгосрочной перспективе Евросоюз надеется, что нормализация отношений между Сербией и Косово пошлет сигнал странам Балкан, что они "вместе с ЕС", а также позволит ослабить влияние России.

Напомним, в конце января президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов принять концепцию соглашения о нормализации отношений с Косово, предложенную Францией и Германией, а позже об этом заявил и президент Косово Альбин Курти.

Согласно этому плану, Сербия больше не будет возражать против членства Косово в любой международной организации, а Косово дает согласие на создание нового органа, который будет иметь право говорить от имени всех 10 муниципалитетов Косово, где сербы составляют большинство. Также обе страны обязуются поддерживать вступление друг друга в ЕС, а также "продолжат диалог при посредничестве ЕС для заключения юридически обязывающего всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений".

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Темы: ЕССербияКосово
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