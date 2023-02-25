Світовий банк додатково надає Україні $2,5 млрд
Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США.
Джерело: Світовий банк
Дослівно: "Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)" для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває.
Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть перераховані Уряду України після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком".
Деталі: В установі повідомляють, що додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам-бюджетникам.
Президент Світового банку Девід Мальпасс заявив про подальшу підтримку народу України.
За його словами, Світовий банк з початку війни надав Україні 20,6 мільярда доларів фінансової допомоги.