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Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 04:52
Всемирный банк дополнительно предоставляет Украине $2,5 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительного грантового финансирования в размере 2,5 млрд долларов США.

Источник: Всемирный банк

Дословно: "Грант предоставляет прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта Всемирного банка "Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине (PEACE)" для поддержки основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны.

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Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут перечислены Правительству Украины после соответствующей проверки приемлемых расходов Всемирным банком".

Детали: В учреждении сообщают, что дополнительный пакет финансирования будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности здравоохранение, школы, выплату пенсий, помощь внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам-бюджетникам.

Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил о дальнейшей поддержке народа Украины.

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По его словам, Всемирный банк с начала войны предоставил Украине 20,6 миллиарда долларов финансовой помощи.

Темы: Всемирный банквойнапомощь Украине
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