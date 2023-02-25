Іран постачав РФ боєприпаси, росіяни у відповідь можуть передати винищувачі – Білий дім

Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.

Джерело: координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує Politico

Деталі: Кірбі підкреслив журналістам, що Іран підтримує війну Росії в Україні вже кілька місяців.

За його словами, у листопаді (минулого року – ред.) Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Тепер Росія планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки у відповідь.

"Росія пропонує багато безпрецедентного оборонного співробітництва, в тому числі в галузі ракет, електроніки і протиповітряної оборони", – сказав Кірбі.

Кірбі також зазначив, що Іран також прагне придбати бойові вертольоти, радари і навчально-тренувальні літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військову техніку на "мільярди доларів".

На запитання про тип винищувачів або про те, коли вони можуть бути поставлені, Кірбі відмовився уточнити.