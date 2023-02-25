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Иран поставлял РФ боеприпасы, россияне в ответ могут передать истребители – Белый дом

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 07:35
Джон Кирби. Фото gettyimages

Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, в ответ РФ может предоставить Ирану истребители.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Politico

Детали: Кирби подчеркнул журналистам, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев.

По его словам, в ноябре (прошлого года - ред.) Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военной техники в ответ.

"Россия предлагает много беспрецедентного оборонного сотрудничества, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", - сказал Кирби.

Кирби также отметил, что Иран также стремится приобрести боевые вертолеты, радары и учебно-тренировочные самолеты. В целом Иран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

На вопрос о типе истребителей или о том, когда они могут быть поставлены, Кирби отказался уточнить.

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Темы: ИранРосcияоружие
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