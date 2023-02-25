Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран поставлял РФ боеприпасы, россияне в ответ могут передать истребители – Белый дом

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 06:35
Иран поставлял РФ боеприпасы, россияне в ответ могут передать истребители – Белый дом
Джон Кирби. Фото gettyimages

Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, в ответ РФ может предоставить Ирану истребители.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Politico

Детали: Кирби подчеркнул журналистам, что Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев.

Реклама:

По его словам, в ноябре (прошлого года - ред.) Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для использования в Украине. Теперь Россия планирует сотрудничать с Ираном, чтобы получить больше военной техники в ответ.

"Россия предлагает много беспрецедентного оборонного сотрудничества, в том числе в области ракет, электроники и противовоздушной обороны", - сказал Кирби.

Кирби также отметил, что Иран также стремится приобрести боевые вертолеты, радары и учебно-тренировочные самолеты. В целом Иран надеется получить от России военную технику на "миллиарды долларов".

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос о типе истребителей или о том, когда они могут быть поставлены, Кирби отказался уточнить.

Темы: ИранРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Иран
Из оккупированного Крыма вылетел иранский транспортный самолет – СМИ
Иран "отсудил" у США $330 млн за подготовку переворота в 1980 году
Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства
Последние новости
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
фото Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: