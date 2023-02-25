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Новий випуск УП Чат: Рік великої війни

"Українська правда", Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 09:45
Новий випуск УП Чат: Рік великої війни
уп

24 лютого 2022 року, рівно рік тому, розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Триває велика війна.

Джерело: Українська правда

Деталі: Як ми прожили цей рік, як змінилися медіа в країні і що буде далі, обговорили журналісти Української правди та запрошені гості

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Учасники:

  • Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"
  • Михайло Ткач, керівник департамент журналістських розслідувань "Української правди"
  • Ізабель Хуршудян, керівниця українського бюро Washington Post
  • Роман Кравець, політичний оглядач "Української правди"
  • Крістіна Бердинських, журналістка-фрілансерка.

Теми: війна
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