Новий випуск УП Чат: Рік великої війни
Субота, 25 лютого 2023, 09:45
24 лютого 2022 року, рівно рік тому, розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Триває велика війна.
Джерело: Українська правда
Деталі: Як ми прожили цей рік, як змінилися медіа в країні і що буде далі, обговорили журналісти Української правди та запрошені гості
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Учасники:
- Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"
- Михайло Ткач, керівник департамент журналістських розслідувань "Української правди"
- Ізабель Хуршудян, керівниця українського бюро Washington Post
- Роман Кравець, політичний оглядач "Української правди"
- Крістіна Бердинських, журналістка-фрілансерка.