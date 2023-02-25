Новий випуск УП Чат: Рік великої війни

24 лютого 2022 року, рівно рік тому, розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Триває велика війна.

Джерело: Українська правда

Деталі: Як ми прожили цей рік, як змінилися медіа в країні і що буде далі, обговорили журналісти Української правди та запрошені гості

Учасники:

Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"

Михайло Ткач, керівник департамент журналістських розслідувань "Української правди"

Ізабель Хуршудян, керівниця українського бюро Washington Post

Роман Кравець, політичний оглядач "Української правди"

Крістіна Бердинських, журналістка-фрілансерка.