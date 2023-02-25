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Новый выпуск УП Чат: Год большой войны

"Украинская правда", Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 10:45
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24 февраля 2022 года, ровно год назад, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Продолжается большая война.

Источник: Украинская правда

Детали: Как мы прожили этот год, как изменились медиа в стране и что будет дальше, обсудили журналисты Украинской правды и приглашенные гости

Участники:

  • Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"
  • Михаил Ткач, руководитель департамента журналистских расследований "Украинской правды"
  • Изабель Хуршудян, руководитель украинского бюро Washington Post
  • Роман Кравец, политический обозреватель "Украинской правды"
  • Кристина Бердинских, журналистка-фрилансерка.

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Темы: война
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