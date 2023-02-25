Новый выпуск УП Чат: Год большой войны
Суббота, 25 февраля 2023, 09:45
24 февраля 2022 года, ровно год назад, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Продолжается большая война.
Источник: Украинская правда
Детали: Как мы прожили этот год, как изменились медиа в стране и что будет дальше, обсудили журналисты Украинской правды и приглашенные гости
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Участники:
- Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"
- Михаил Ткач, руководитель департамента журналистских расследований "Украинской правды"
- Изабель Хуршудян, руководитель украинского бюро Washington Post
- Роман Кравец, политический обозреватель "Украинской правды"
- Кристина Бердинских, журналистка-фрилансерка.