Новый выпуск УП Чат: Год большой войны

24 февраля 2022 года, ровно год назад, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Продолжается большая война.

Источник: Украинская правда

Детали: Как мы прожили этот год, как изменились медиа в стране и что будет дальше, обсудили журналисты Украинской правды и приглашенные гости

Участники:

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды"

Михаил Ткач, руководитель департамента журналистских расследований "Украинской правды"

Изабель Хуршудян, руководитель украинского бюро Washington Post

Роман Кравец, политический обозреватель "Украинской правды"

Кристина Бердинских, журналистка-фрилансерка.