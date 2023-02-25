Новый выпуск УП Чат: Год большой войны

24 февраля 2022 года, ровно год назад, началось полномасштабное вторжение России в Украину. Продолжается большая война.

Источник: Украинская правда

Детали: Как мы прожили этот год, как изменились медиа в стране и что будет дальше, обсудили журналисты Украинской правды и приглашенные гости

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