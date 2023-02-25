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У Куп’янську впіймали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 10:20
У Куп’янську впіймали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців
фото сбу

СБУ під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався "експертом" до так званого "МВС РФ" і фабрикував справи проти українців.

Джерело: СБУ

Деталі: Мешканець Куп’янська на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

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Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ".

Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу.

На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

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Для цього використовував "підкинуті речові докази" для оформлення необхідних росіянам "експертних висновків".

За це колаборант щомісяця одержував плату в російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався в одному з місцевих приватних будинків.

СБУ встановила його місцезнаходження та затримала.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення за статтею "Колабораційна діяльність".

Теми: Харківська областьокупаціяСБУколаборація
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