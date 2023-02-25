В Купянске поймали коллаборанта, который во время оккупации фабриковал дела против украинцев
СБУ во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в так называемое "МВД РФ" и фабриковал дела против украинцев.
Источник: СБУ
Детали: Житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.
Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором "управление внутренних дел".
Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.
На этой должности он участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе.
Для этого использовал "подброшенные вещественные доказательства" для оформления необходимых россиянам "экспертных заключений".
За это коллаборационист ежемесячно получал плату в российских рублях.
После освобождения города злоумышленник скрывался в одном из местных частных домов.
СБУ установила его местонахождение и задержала.
Ему грозит до 15 лет заключения по статье "Коллаборационная деятельность".