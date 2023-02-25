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В Купянске поймали коллаборанта, который во время оккупации фабриковал дела против украинцев

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 10:20
В Купянске поймали коллаборанта, который во время оккупации фабриковал дела против украинцев
фото сбу

СБУ во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в так называемое "МВД РФ" и фабриковал дела против украинцев.

Источник: СБУ

Детали: Житель Купянска в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

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Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором "управление внутренних дел".

Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа.

На этой должности он участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе.

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Для этого использовал "подброшенные вещественные доказательства" для оформления необходимых россиянам "экспертных заключений".

За это коллаборационист ежемесячно получал плату в российских рублях.

После освобождения города злоумышленник скрывался в одном из местных частных домов.

СБУ установила его местонахождение и задержала.

Ему грозит до 15 лет заключения по статье "Коллаборационная деятельность".

Темы: Харьковская областьоккупацияСБУколлаборационизм
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