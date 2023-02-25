Конкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

25 лютого після засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро 11 кандидатів допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.

Джерело: пресслужба комісії, Центр протидії корупції

Дослівно: "Комісія розглянула і ухвалила наступні рішення:

Затверджено результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності.

Запропоновано внести зміни до графіку проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності".

Деталі: Уточнюється, що останніми днями комісія провела співбесіди з 21 кандидатом.

ЦПК оприлюднив чинні посади кандидатів.

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До фінальної частини конкурсу увійшли:

Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора

Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ

Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині

Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування

Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ

Опішняк Олег, прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора

Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ

Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ

Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора

Церковний Володимир, старший детектив НАБУ

Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.

Зазначається, що на наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку.