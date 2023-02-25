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Конкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 13:31
колаж цпк

25 лютого після засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро 11 кандидатів допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.

Джерело: пресслужба комісії, Центр протидії корупції

Дослівно: "Комісія розглянула і ухвалила наступні рішення:

Затверджено результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності.

Запропоновано внести зміни до графіку проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності".

Деталі: Уточнюється, що останніми днями комісія провела співбесіди з 21 кандидатом.

ЦПК оприлюднив чинні посади кандидатів.

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До фінальної частини конкурсу увійшли:

  • Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора
  • Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
  • Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині
  • Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування
  • Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ
  • Опішняк Олег, прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора
  • Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
  • Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ
  • Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора
  • Церковний Володимир, старший детектив НАБУ
  • Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.

Зазначається, що на наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку.

 

Теми: НАБУ
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