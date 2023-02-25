Конкурс на главу НАБУ: до фінального етапу пройшли 11 кандидатів
25 лютого після засідання комісії з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро 11 кандидатів допущені до співбесід щодо відповідності критерію компетентності.
Джерело: пресслужба комісії, Центр протидії корупції
Дослівно: "Комісія розглянула і ухвалила наступні рішення:
Затверджено результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності.
Запропоновано внести зміни до графіку проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності".
Деталі: Уточнюється, що останніми днями комісія провела співбесіди з 21 кандидатом.
ЦПК оприлюднив чинні посади кандидатів.
До фінальної частини конкурсу увійшли:
- Бєлоусов Юрій, керівник Департаменту війни Офісу Генпрокурора
- Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
- Гупяк Сергій, співробітник управління ДБР на Хмельниччині
- Кривонос Семен, голова Державної інспекції архітектури та містобудування
- Наумюк Сергій, керівник підрозділу детективів НАБУ
- Опішняк Олег, прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора
- Осипчук Роман, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ
- Павлущик Віктор, старший детектив НАБУ
- Плотнікова Вероніка, керівниця управління Офісу Генпрокурора
- Церковний Володимир, старший детектив НАБУ
- Цивінський Олександр, керівник відділу детективів НАБУ.
Зазначається, що на наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного, після чого визначить фінальну трійку.