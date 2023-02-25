Конкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов
25 февраля после заседания комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям на соответствие критерию компетентности.
Источник: пресс-служба комиссии, Центр противодействия коррупции
Дословно: "Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:
Утверждены результаты собеседований на соответствие кандидатов критерию добродетели.
Предложено внести изменения в график проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию компетентности".
Детали: Уточняется, что в последние дни комиссия провела собеседования с 21 кандидатом.
ЦПК обнародовал действующие должности кандидатов.
В финальную часть конкурса вошли:
- Белоусов Юрий, руководитель Департамента войны Офиса Генпрокурора
- Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
- Гупяк Сергей, сотрудник управления ГБР в Хмельницкой области
- Кривонос Семен, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства
- Наумюк Сергей, руководитель подразделения детективов НАБУ
- Опишняк Олег, прокурор отдела Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора
- Осипчук Роман, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ
- Павлущик Виктор, старший детектив НАБУ
- Плотникова Вероника, руководитель управления Офиса Генпрокурора
- Церковный Владимир, старший детектив НАБУ
- Цивинский Александр, руководитель отдела детективов НАБУ.
Отмечается, что на следующем этапе конкурса комиссия оценит профессиональную компетентность каждого, после чего определит финальную тройку.