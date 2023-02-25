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Конкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 12:31
Конкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов
коллаж цпк

25 февраля после заседания комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям на соответствие критерию компетентности.

Источник: пресс-служба комиссии, Центр противодействия коррупции

Дословно: "Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:

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Утверждены результаты собеседований на соответствие кандидатов критерию добродетели.

Предложено внести изменения в график проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию компетентности".

Детали: Уточняется, что в последние дни комиссия провела собеседования с 21 кандидатом.

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ЦПК обнародовал действующие должности кандидатов.

В финальную часть конкурса вошли:

  • Белоусов Юрий, руководитель Департамента войны Офиса Генпрокурора
  • Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
  • Гупяк Сергей, сотрудник управления ГБР в Хмельницкой области
  • Кривонос Семен, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства
  • Наумюк Сергей, руководитель подразделения детективов НАБУ
  • Опишняк Олег, прокурор отдела Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора
  • Осипчук Роман, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ
  • Павлущик Виктор, старший детектив НАБУ
  • Плотникова Вероника, руководитель управления Офиса Генпрокурора
  • Церковный Владимир, старший детектив НАБУ
  • Цивинский Александр, руководитель отдела детективов НАБУ.
     

Отмечается, что на следующем этапе конкурса комиссия оценит профессиональную компетентность каждого, после чего определит финальную тройку.

Темы: НАБУ
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