Конкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

25 февраля после заседания комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям на соответствие критерию компетентности.

Источник: пресс-служба комиссии, Центр противодействия коррупции

Дословно: "Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:

Утверждены результаты собеседований на соответствие кандидатов критерию добродетели.

Предложено внести изменения в график проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию компетентности".

Детали: Уточняется, что в последние дни комиссия провела собеседования с 21 кандидатом.

ЦПК обнародовал действующие должности кандидатов.

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В финальную часть конкурса вошли:

Белоусов Юрий, руководитель Департамента войны Офиса Генпрокурора

Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ

Гупяк Сергей, сотрудник управления ГБР в Хмельницкой области

Кривонос Семен, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Наумюк Сергей, руководитель подразделения детективов НАБУ

Опишняк Олег, прокурор отдела Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора

Осипчук Роман, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ

Павлущик Виктор, старший детектив НАБУ

Плотникова Вероника, руководитель управления Офиса Генпрокурора

Церковный Владимир, старший детектив НАБУ

Цивинский Александр, руководитель отдела детективов НАБУ.

Отмечается, что на следующем этапе конкурса комиссия оценит профессиональную компетентность каждого, после чего определит финальную тройку.