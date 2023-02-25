Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конкурс на главу НАБУ: в финальный этап прошли 11 кандидатов

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 13:31
коллаж цпк

25 февраля после заседания комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро 11 кандидатов допущены к собеседованиям на соответствие критерию компетентности.

Источник: пресс-служба комиссии, Центр противодействия коррупции

Дословно: "Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:

Утверждены результаты собеседований на соответствие кандидатов критерию добродетели.

Предложено внести изменения в график проведения собеседований на соответствие кандидатов критерию компетентности".

Детали: Уточняется, что в последние дни комиссия провела собеседования с 21 кандидатом.

ЦПК обнародовал действующие должности кандидатов.

ВИДЕО ДНЯ

В финальную часть конкурса вошли:

  • Белоусов Юрий, руководитель Департамента войны Офиса Генпрокурора
  • Ворвуль Максим, старший детектив НАБУ
  • Гупяк Сергей, сотрудник управления ГБР в Хмельницкой области
  • Кривонос Семен, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства
  • Наумюк Сергей, руководитель подразделения детективов НАБУ
  • Опишняк Олег, прокурор отдела Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора
  • Осипчук Роман, руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ
  • Павлущик Виктор, старший детектив НАБУ
  • Плотникова Вероника, руководитель управления Офиса Генпрокурора
  • Церковный Владимир, старший детектив НАБУ
  • Цивинский Александр, руководитель отдела детективов НАБУ.
     

Отмечается, что на следующем этапе конкурса комиссия оценит профессиональную компетентность каждого, после чего определит финальную тройку.

Темы: НАБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей

Россия меняет тактику ракетных обстрелов – ГУР

фото

Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

На границе с Беларусью погиб боец ТРО, начато расследование

Умер знаковый политтехнолог Кремля и автор "темников" Павловский

Все новости...
НАБУ
Экс-министру инфраструктуры Пивоварскому объявили о подозрении 
Королевской сообщили о подозрении: забыла об имуществе в России
Кто из потенциальных руководителей НАБУ вызывает сомнения у общественности и почему
Последние новости
15:26
Почти половина украинцев считает, что в Telegram всегда пишут правду
15:23
В первых 100 приговорах Антикорсуда практически нет "крупной рыбы" – ЦПК
15:18
Насиловали и пытали: на Киевщине разоблачили сожителей, которые издевались над тремя детьми
15:12
"К земле привыкнут": на Херсонщине оккупанты отодвигаются к Крыму и роют окопы
14:59
После взрывов в Мачулищах Лукашенко собрал силовиков: отдал приказ
14:49
Сумма банковских вкладов украинцев в январе сократилась на 10 миллиардов – Фонд гарантирования
14:40
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей
14:39
Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, но все еще называет ее основным партнером
14:33
В Польше рассказали о сроках передачи оставшихся "Леопардов"
14:30
Курс валют на 27 февраля: доллар и евро дешевеют
Все новости...