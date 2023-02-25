На Подолі в Києві сталася масштабна пожежа
У Подільському районі столиці сталася пожежа на складі лакофарбових матеріалів.
Джерело: речниця ДСНС Києва Світлана Водолага в коментарі УП, мер міста Віталій Кличко
Деталі: Водолага повідомила, що служби прибули на місце, але подробиць немає.
Єдине, що відомо – палає склад лакофарбових матеріалів.
За словами Кличка, пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці.
Оновлено: Кличко пізніше повідомив, що 18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі.
Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств.
Палає на площі близько 2000 кв м.
Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу.
О 17:15 Кличко повідомив, що пожежу локалізували.
О 17:55 Кличко написав, що пожежу ліквідували, потерпілих немає.