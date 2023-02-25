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На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 18:00
фото уп

В Подольском районе столицы горел склад лакокрасочных материалов.

Источник: пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП, мэр города Виталий Кличко

Детали: Водолага сообщила, что службы прибыли на место, но подробностей нет.

Единственное, что известно - пылает склад лакокрасочных материалов.

По словам Кличко, пожар на предприятии в Подольском районе столицы.

Обновлено: Кличко позже сообщил, что 18 единиц техники задействованы для тушения пожара.

Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

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Горит на площади около 2000 кв м.

Техника и почти 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар.

В 17:15 Кличко сообщил, что пожар локализовали.

В 17:55 Кличко написал, что пожар ликвидировали, пострадавших нет.

 
фото уп

Темы: КиевпожарГСЧС
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