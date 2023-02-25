На Подоле в Киеве произошел масштабный пожар
В Подольском районе столицы горел склад лакокрасочных материалов.
Источник: пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП, мэр города Виталий Кличко
Детали: Водолага сообщила, что службы прибыли на место, но подробностей нет.
Единственное, что известно - пылает склад лакокрасочных материалов.
По словам Кличко, пожар на предприятии в Подольском районе столицы.
Обновлено: Кличко позже сообщил, что 18 единиц техники задействованы для тушения пожара.
Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.
Горит на площади около 2000 кв м.
Техника и почти 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар.
В 17:15 Кличко сообщил, что пожар локализовали.
В 17:55 Кличко написал, что пожар ликвидировали, пострадавших нет.