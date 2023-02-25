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На Херсонщині двоє людей загинули від підриву на міні: обробляли поле

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 16:12
ілюстративне фото Getty Images

Поблизу села Добрянка Високопільської громади на Херсонщині двоє людей загинули внаслідок підриву на російській міні.

Джерело: Херcонська ОВА

Дослівно: "Поблизу села Добрянка Високопільської тергромади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле.

Рятувальники неодноразово попереджали місцевих фермерів, що польові роботи не варто розпочинати, поки території повністю не обстежать на наявність вибухівки.

Люди, що проігнорували попередження ДСНС, на жаль, загинули на місці від тяжких травм".

Деталі: ОВА також повідомляє, що у Херсоні, поряд із річковим портом, на розтяжку натрапив 63-річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували.

"У теплі дні багатьом мешканцям Херсонщини хотілося б відвідати дачі, земельні ділянки, прогулятися за межами житлових масивів, узбережжями водойм чи у лісосмугах. Але ці місця можуть бути заміновані", - попереджають в адміністрації.

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Теми: Херсонська областьмінування
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