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На Херсонщине два человека погибли от подрыва на мине: обрабатывали поле

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 15:12
На Херсонщине два человека погибли от подрыва на мине: обрабатывали поле
иллюстративное фото Getty Images

Вблизи села Добрянка Высокопольской общины на Херсонщине два человека погибли в результате подрыва на российской мине.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Вблизи села Добрянка Высокопольской теробщины два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле.

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Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не стоит начинать, пока территории полностью не обследуют на наличие взрывчатки.

Люди, проигнорировавшие предупреждения ГСЧС, к сожалению, погибли на месте от тяжелых травм".

Детали: ОВА также сообщает, что в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.

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"В теплые дни многим жителям Херсонщины хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, по побережьям водоемов или в лесополосах. Но эти места могут быть заминированы", - предупреждают в администрации.

Темы: Херсонская областьминирование
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