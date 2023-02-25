Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине два человека погибли от подрыва на мине: обрабатывали поле

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 16:12
иллюстративное фото Getty Images

Вблизи села Добрянка Высокопольской общины на Херсонщине два человека погибли в результате подрыва на российской мине.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Вблизи села Добрянка Высокопольской теробщины два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле.

Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не стоит начинать, пока территории полностью не обследуют на наличие взрывчатки.

Люди, проигнорировавшие предупреждения ГСЧС, к сожалению, погибли на месте от тяжелых травм".

Детали: ОВА также сообщает, что в Херсоне, рядом с речным портом, на растяжку наткнулся 63-летний мужчина. Это произошло на территории его дачи. Пострадавшего госпитализировали.

"В теплые дни многим жителям Херсонщины хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, по побережьям водоемов или в лесополосах. Но эти места могут быть заминированы", - предупреждают в администрации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьминирование
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Глава "Укрзализныци" Камышин уходит в отставку

Воздушные силы объяснили, для чего враг снова запускает "Шахеды"

Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей

Россия меняет тактику ракетных обстрелов – ГУР

фото

Китай отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Все новости...
Херсонская область
В Чаплинке оккупанты ввели трехдневный комендантский час – Генштаб ВСУ
Из артиллерии по мирным домам: россияне убили двух пожилых людей на Херсонщине
Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированном юге – Генштаб
Последние новости
18:56
РФ не готова к длительной войне, хотя показательно демонстрирует обратное – Буданов
18:43
Россия перебрасывает военных на горячие направления, совершила несколько неудачных атак – Генштаб
18:43
Мужчина из Одесской области продавал несуществующие пикапы для украинской армии
18:34
Как война повлияла на психологическое состояние детей в Украине – опрос
18:33
фотоНа Киевщине нашли обломки сбитого "Шахеда"
18:29
Буданов считает, что Китай сейчас не будет поставлять оружие России
18:25
фотоВ Киевской области полиция разоблачила супругов на контрабанде старинных монет
18:25
Лидеры Британии и ЕС рассказали подробности соглашения по Северной Ирландии
18:21
РФ увеличила отгрузки нефти из тихоокеанских портов – Bloomberg
17:59
фото, видеоВ Кривом Роге накрыли наркокартель: 200 обысков, 37 задержанных
Все новости...