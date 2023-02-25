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Чоловік приніс у метро Києва гранату, йому загрожує до 7 років

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 15:35
Чоловік приніс у метро Києва гранату, йому загрожує до 7 років
знайдена граната, фото поліції Києва

На станції метро "Мінська" у Києві у чоловіка в кишені виявили гранату, йому може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Джерело: поліція Києва

 
всі фото поліції Києва

Дослівно: "На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї".

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Деталі: Порушником виявився 29-річний уродженець Одеської області, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження.

 

Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

ВІДЕО ДНЯ

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теми: Київметрозброя
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