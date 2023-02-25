Чоловік приніс у метро Києва гранату, йому загрожує до 7 років
На станції метро "Мінська" у Києві у чоловіка в кишені виявили гранату, йому може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.
Джерело: поліція Києва
Дослівно: "На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї".
Деталі: Порушником виявився 29-річний уродженець Одеської області, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження.
Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.