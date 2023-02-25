Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловік приніс у метро Києва гранату, йому загрожує до 7 років

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 16:35
знайдена граната, фото поліції Києва

На станції метро "Мінська" у Києві у чоловіка в кишені виявили гранату, йому може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Джерело: поліція Києва

 
всі фото поліції Києва

Дослівно: "На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї".

Деталі: Порушником виявився 29-річний уродженець Одеської області, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження.

 

Слідчі управління поліції в метрополітені за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київметрозброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Слідство встановило "коло осіб" причетних до вбивства переговорника Кірєєва

Голова "Укрзалізниці" Камишін йде у відставку

Повітряні сили пояснили, для чого ворог знову запускає "Шахеди"

Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку викрадених росіянами українських дітей

Росія змінює тактику ракетних обстрілів – ГУР

фотоУ Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,6: зруйновані понад 20 будівель, є загиблі

Усі новини...
Київ
На Подолі в Києві спалахнула масштабна пожежа
Кличко підбив підсумки року війни: прозвучало майже 700 тривог, окупанти вбили 160 цивільних
Столичні заклади втратили 15% відвідувачів: як за рік змінилася ситуація в областях України
Останні новини
19:21
Росіяни обстріляли Олешки й звинуватили у цьому ЗСУ – Генштаб
19:14
"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі: повністю заживили критичну інфраструктуру
19:10
ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі
19:06
WizzAir зупиняє усі рейси з аеропорту Кишинева – одного з ключових для українських пасажирів
19:00
ВАКС стягнув на користь держави майже 90% акцій PIN банку Гінера
18:56
РФ не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов
18:51
Тайвань виділив понад $50 млн на відбудову інфраструктури в Україні
18:43
Росія перекидає військових на гарячі напрямки, здійснила кілька невдалих атак – Генштаб
18:43
Чоловік з Одещини продавав неіснуючі пікапи для української армії
18:34
Як війна вплинула на психологічний стан дітей в Україні – опитування
Усі новини...