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Мужчина принес в метро Киева гранату, ему грозит до 7 лет

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 16:35
найденная граната, фото полиции Киева

На станции метро "Минская" в Киеве у мужчины в кармане обнаружили гранату, ему может грозить от 3 до 7 лет заключения.

Источник: полиция Киева

 
все фото полиции Киева

Дословно: "На станции метро "Минская" правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней".

Детали: Нарушителем оказался 29-летний уроженец Одесской области, его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование.

 

Следователи управления полиции в метрополитене под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Темы: Киевметрооружие
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