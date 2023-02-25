Мужчина принес в метро Киева гранату, ему грозит до 7 лет
На станции метро "Минская" в Киеве у мужчины в кармане обнаружили гранату, ему может грозить от 3 до 7 лет заключения.
Источник: полиция Киева
Дословно: "На станции метро "Минская" правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней".
Детали: Нарушителем оказался 29-летний уроженец Одесской области, его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование.
Следователи управления полиции в метрополитене под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.