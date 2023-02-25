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Зустріч G20 завершилася без спільної заяви: не погодили формулювання про війну РФ

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 16:41
фото Bloomberg/Getty Images

Зустріч Групи двадцяти, що проходила в Індії, все ж закінчилася без спільної заяви - через небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Індія, як головуюча країна, cама опублікувала підсумковий документ. У нього включили фрагменти з декларації листопадового саміту G20 на Балі й зазначають, що з параграфами 3 і 4 погодилися всі учасники, крім Росії та Китаю.

У 3-му параграфі згадані резолюції ООН з осудом агресії Росії проти України та вимогою негайного та безумовного виходу військ РФ з території України.

"Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності. Лунали також інші погляди та інакші оцінки ситуації та санкцій. G20 - це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але ми визнаємо, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку", - зазначають у цій частині документа.

У параграфі 4 наголошується, що вкрай важливо забезпечити дотримання міжнародного права та різносторонньої системи забезпечення миру і стабільності, що включає у тому числі повагу до принципів Хартії ООН та захисту цивільного населення й інфраструктури у збройних конфліктах. 

"Застосування чи погроза застосування ядерної зброї є неприйнятним. Життєво важливими є мирне розв’язання конфліктів, зусилля для реагування на кризи, дипломатія та діалог. Наша епоха не має бути епохою війни", - зазначають у документі. 

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ заздалегідь дізналися, що міністри фінансів країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо формулювань про війну в Україні і, швидше за все, завершать зустріч в Індії в суботу без спільного комюніке.

Теми: G20війнаРосіяКитай
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