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Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 15:41
Встреча G20 завершилась без совместного заявления: не согласовали формулировку о войне РФ
фото Bloomberg/Getty Images

Встреча Группы двадцати, проходившая в Индии, все же закончилась без совместного заявления - из-за нежелания России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки о войне РФ против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Индия, как председательствующая страна, сама опубликовала итоговый документ. В него включили фрагменты из декларации ноябрьского саммита G20 на Бали и отмечают, что с параграфами 3 и 4 согласились все участники, кроме России и Китая.

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В 3-м параграфе упомянуты резолюции ООН с осуждением агрессии России против Украины и требованием немедленного и безусловного выхода войск РФ с территории Украины. 

"Большинство участников решительно осуждают войну в Украине и отмечают, что она вызывает огромные человеческие страдания и углубляет проблемы в глобальной экономике, затрудняя рост, ускоряя инфляцию, срывая цепочки поставок, повышая риски в энергетической и продовольственной сфере, увеличивая риски финансовой нестабильности. Звучали также другие взгляды и иные оценки ситуации и санкций. G20 - это не площадка для решения проблем безопасности, но мы признаем, что они могут существенно влиять на глобальную экономику", - отмечают в этой части документа.

В параграфе 4 отмечается, что крайне важно обеспечить соблюдение международного права и разносторонней системы обеспечения мира и стабильности, что включает в том числе уважение принципов Хартии ООН и защиты гражданского населения и инфраструктуры в вооруженных конфликтах.

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"Применение или угроза применения ядерного оружия - неприемлемы. Жизненно важны мирное решение конфликтов, усилия для реагирования на кризисы, дипломатия и диалог. Наша эпоха не должна быть эпохой войны", - отмечается в документе.

СМИ заранее узнали, что министры финансов стран G20 не смогли достичь консенсуса по формулировкам о войне в Украине и, скорее всего, завершат встречу в Индии в субботу без общего коммюнике.

Темы: G20войнаРосcияКитай
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