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У Туреччині стався новий землетрус магнітудою більше 5

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 16:42

У центральній частині Туреччини 25 лютого стався землетрус магнітудою 5,3.

Як повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда", про це повідомило агентство з надзвичайних ситуацій AFAD. 

Поштовхи зафіксували на глибині 7 км у провінції Нігде, о 13:27 за місцевим часом. Про постраждалих інформації не надходило. 

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Це третій значний землетрус за лютий 2023 року. Нагадаємо, найпотужніші землетруси сколихнули південний схід Туреччини вранці 6 лютого - в один день повторилися поштовхи магнітудою 7,7 та 7,6, призвівши до масштабних руйнувань в 11 провінціях. Підтверджена кількість загиблих лише у Туреччині досягла понад 44200, разом із загиблими у Сирії жертв землетрусу вже понад 50 тисяч. 

Внаслідок повторного сильного землетрусу 20 лютого у тих же районах загинули шестеро осіб та майже 300 постраждали. 

Турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. 

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Теми: Туреччинастихійне лихо
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