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В Турции произошло новое землетрясение магнитудой более 5

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 17:42

В центральной части Турции 25 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Толчки зафиксировали на глубине 7 км в провинции Нигде, в 13:27 по местному времени. О пострадавших информации не поступало.

Это третье значительное землетрясение за февраль 2023 года. Напомним, мощнейшие землетрясения всколыхнули юго-восток Турции утром 6 февраля - в один день повторились толчки магнитудой 7,7 и 7,6, что привело к масштабным разрушениям в 11 провинциях. Подтвержденное количество погибших только в Турции достигло более 44 200, вместе с погибшими в Сирии жертв землетрясения уже более 50 тысяч.

В результате повторного сильного землетрясения 20 февраля в тех же районах погибли шесть человек и почти 300 пострадали.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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Темы: Турциястихийное бедствие
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