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Росіяни влаштували катівню в окупованій Василівці – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 17:25
Росіяни влаштували катівню в окупованій Василівці – Генштаб
ілюстративне фото: катівня окупантів у звільненому Вовчанську, фото Нацполіції

В окупованому місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих мешканців.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань.

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Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян".

Деталі: Генштаб також повідомив, що всі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством.

"В зв’язку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі", - йдеться в повідомленні.

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Теми: окупаціяГенштаб
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