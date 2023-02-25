Россияне устроили пыточную в оккупированной Васильевке – Генштаб

В оккупированном городе Васильевка Запорожской области россияне устроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных жителей.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений.

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Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан".

Детали: Генштаб также сообщил, что все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству.

"В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), которые достигли предельных сроков пребывания на военной службе", - говорится в сообщении.