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Россияне устроили пыточную в оккупированной Васильевке – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 18:25
иллюстративное фото: пыточная оккупантов в освобожденном Волчанске, фото Нацполиции

В оккупированном городе Васильевка Запорожской области россияне устроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных жителей.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений.

Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан".

Детали: Генштаб также сообщил, что все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 года переходят на функционирование по российскому законодательству.

"В связи с этим анонсировано увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса (Горловка), которые достигли предельных сроков пребывания на военной службе", - говорится в сообщении.

Темы: оккупацияГенштаб
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