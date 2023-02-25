У Орбана знову не можуть визначитися, Росія чи НАТО винні у нападі РФ на Україну

Угорщина визнає, що агресором і винуватцем війни Росії проти України однозначно є Росія, але вагається покладати цілковиту політичну відповідальність за війну на Росію.

Як повідомляє Telex, пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав відповідальний за Офіс прем'єра міністр Гергель Гуляш.

Гуляш зазначив, що Кремль однозначно є юридично відповідальним за початок війни, але з політичної точки зору "є нюанси".

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"Якби НАТО дало гарантії, що Україна у довгостроковій перспективі не вступить в Альянс, тоді російського нападу можна було би уникнути, або це був би лише фальшивий привід", - сказав Гергель Гуляш, додавши, що буцімто Захід мав спробувати це зробити, щонайменш аби переконатися, що Путін використовував це лише як привід нападу на Україну.

Він додав, що Угорщина вважає боротьбу України за суверенітет героїчною.

"Ми також думаємо, що це добре, що угорський кордон далеко від російського - і тому ми завжди підтримували суверенну Україну", - сказав міністр.

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Нагадаємо, у річницю великої війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів і заявив, що Москва не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут.

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