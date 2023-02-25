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У Орбана снова не могут определиться, Россия или НАТО виноваты в нападении РФ на Украину

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 17:57
У Орбана снова не могут определиться, Россия или НАТО виноваты в нападении РФ на Украину
Виктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Венгрия признает, что агрессором и виновником войны России против Украины однозначно является Россия, но колеблется возлагать полную политическую ответственность за войну на Россию.

Как сообщает Telex, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал ответственный за Офис премьера министр Гергель Гуляш.

Гуляш отметил, что Кремль однозначно является юридически ответственным за начало войны, но с политической точки зрения "есть нюансы".

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"Если бы НАТО дало гарантии, что Украина в долгосрочной перспективе не вступит в Альянс, тогда российского нападения можно было бы избежать, или это был бы лишь фальшивый повод", - сказал Гергель Гуляш, добавив, что якобы Запад должен был попытаться это сделать, по меньшей мере чтобы убедиться, что Путин использовал это только как повод нападения на Украину.

Он добавил, что Венгрия считает борьбу Украины за суверенитет героической.

"Мы также думаем, что это хорошо, что венгерская граница далеко от российской - и поэтому мы всегда поддерживали суверенную Украину", - сказал министр.

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Напомним, в годовщину великой войны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к переговорам и заявил, что Москва не может победить, но ядерную державу нельзя загонять в угол.

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Темы: ВенгриявойнаРосcияНАТО
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