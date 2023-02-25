Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 19:09
зруйнована школа в Авдіївці, фото з Facebook Кириленка

Російські війська у суботу обстріляли Краматорськ та Авдіївку на Донеччині, щонайменше двоє поранених.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

Дослівно: "Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію".

Деталі: Кириленко також повідомив, що у суботу росіяни вже двічі обстріляли Авдіївку з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами".

Дослівно: "Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше 1 людину.

ВІДЕО ДНЯ

Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни".

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

доповнено, фотоУ кількох містах України підлітки з російської "ПВК Редан" збирались для масових бійок

Журналісти знайшли, на кого Медведчук і Козак записали частки у київських компаніях

Угорщина під тиском Польщі розблокувала рішення ЄС щодо Саакашвілі, його озвучили грузинській владі

WizzAir зупиняє усі рейси з аеропорту Кишинева – одного з ключових для українських пасажирів

ВАКС стягнув на користь держави майже 90% акцій PIN банку Гінера

Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстрілюють Донеччину, під прицілом Часів Яр – ОП
На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА
Генштаб про 365 день війни: Провальний наступ РФ, уражені БпЛА та "важливий об’єкт" ворога
Останні новини
22:57
Лідери Сербії та Косова підтримали план нормалізації відносин, але будуть додаткові переговори
22:55
Бельгія заморозила 58 млрд євро російських активів – найбільше в ЄС
22:37
Над Дніпропетровською областю знищено два безпілотники
22:22
відеоЗеленський пояснив, чому партнерам України треба прибрати "авіаційне табу"
22:03
фотоРФ обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровщину – ОВА
21:57
Twitter консульства США в Мілані зламали: розмістили нацистський і український прапори
21:50
Киян попереджають про тестування оновленої системи оповіщення
21:23
В урядовій коаліції Іспанії спалахнула суперечка через військову допомогу Україні
21:20
доповнено, фотоУ кількох містах України підлітки з російської "ПВК Редан" збирались для масових бійок
21:07
Укрзалізниця підписала прямий договір на постачання газу: лише в березні зекономить 47 млн
Усі новини...