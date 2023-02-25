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Росіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 18:09
Росіяни обстрілюють Донеччину: є поранені, зруйновано одну з найкращих шкіл області
зруйнована школа в Авдіївці, фото з Facebook Кириленка

Російські війська у суботу обстріляли Краматорськ та Авдіївку на Донеччині, щонайменше двоє поранених.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

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Дослівно: "Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію".

Деталі: Кириленко також повідомив, що у суботу росіяни вже двічі обстріляли Авдіївку з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів "Градами".

Дослівно: "Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше 1 людину.

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Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році ми відкрили після повної реконструкції. З її ремонтом нам неабияк допоміг уряд Литви — він виділив понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни".

Теми: Донецька областьвійна
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