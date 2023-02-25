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Россияне обстреливают Донецкую область: есть раненые, разрушена одна из лучших школ области

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 18:09
Россияне обстреливают Донецкую область: есть раненые, разрушена одна из лучших школ области
разрушенная школа в Авдеевке, фото из Facebook Кириленко

Российские войска в субботу обстреляли Краматорск и Авдеевку в Донецкой области, по меньшей мере двое раненых.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

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Дословно: "По меньшей мере один человек ранен в результате ракетного обстрела Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию".

Детали: Кириленко также сообщил, что в субботу россияне уже дважды обстреляли Авдеевку из артиллерии, один раз – танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами".

Дословно: "Снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне – ранен по меньшей мере 1 человек.

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Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 – опорная школа, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы – оно выделило более 700 тысяч евро на новейшее оснащение для школы. Школа была одной из лучших в области, теперь же здесь – одни руины".

Темы: Донецкая областьвойна
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