Угорщина може відкласти ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня

Ратифікація вступу до НАТО Фінляндії та Швеції у парламенті Угорщини ймовірно відкладеться на другу половину березня.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає із заяв відповідального за Офіс прем'єра міністра Гергеля Гуляша, якого цитує Telex.

Він пояснив, що у правлячій партії "Фідес" є група депутатів, які хочуть додаткових переговорів зі Швецією та Фінляндією перед погодженням їхнього вступу і діалогу "про те. як вони бачать свою роль після вступу до НАТО". За його словами, суть претензій цих парламентарів зводиться до того, що вони хочуть "більше поваги до Угорщини" у низці внутрішньоєвропейських питань.

Гуляш зазначив, що уряд вже вніс пропозицію у парламент і її мають винести на порядок денний у понеділок і почати обговорювати протягом наступного тижня, тобто, у перші дні березня. Водночас, міністр зауважив, що зазвичай в Угорщині ухвалення проєктів займає близько чотирьох тижнів.

Гергель Гуляш зазначив, що уряд виступає за те, аби дебати всередині фракції закінчилися успішно, але для того, аби це сталося, важливо, щоби переговорні делегації повернулися з Гельсінкі і Стокгольма "з позитивним досвідом". Він заявив, що не може сказати, наскільки велика група депутатів поки не готова ратифікувати заявки Швеції і Фінляндії, тому що це була закрита зустріч фракції і на ній не було голосування.

Зазначимо, до останнього часу Угорщина, на відміну від Туреччини, не висувала жодних умов до Швеції та Фінляндії. Спершу ратифікацію у Будапешті очікували під кінець 2022 року, далі - після повернення парламенту з різдвяної перерви.

Минулого тижняі стало відомо, що з 27 лютого по 1 березня депутати Угорщини проведуть загальні дебати щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО. Голосування за них очікувалося 6-9 березня.

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Згодом стало відомо, що парламент Угорщини перед голосуванням за ратифікацію направить переговорні делегації до Фінляндії та Швеції для "врегулювання проблемних питань", а прем’єр Віктор Орбан додав, що все ж важливо "врахувати занепокоєння Туреччини", інакше вступ обох країн до НАТО може провалитися.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.