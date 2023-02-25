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Венгрия может отложить ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 18:16
Венгрия может отложить ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта
НАТО, иллюстративное фото Getty Images

Ратификация вступления в НАТО Финляндии и Швеции в парламенте Венгрии вероятно отложится на вторую половину марта.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из заявлений ответственного за Офис премьера министра Гергеля Гуляша, которого цитирует Telex.

Он пояснил, что в правящей партии "Фидес" есть группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров со Швецией и Финляндией перед согласованием их вступления и диалога "о том, как они видят свою роль после вступления в НАТО". По его словам, суть претензий этих парламентариев сводится к тому, что они хотят "больше уважения к Венгрии" в ряде внутриевропейских вопросов.

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Гуляш отметил, что правительство уже внесло предложение в парламент и его должны вынести на повестку дня в понедельник и начать обсуждать в течение следующей недели, то есть, в первые дни марта. В то же время, министр отметил, что обычно в Венгрии принятие проектов занимает около четырех недель.

Гергель Гуляш отметил, что правительство выступает за то, чтобы дебаты внутри фракции закончились успешно, но для того, чтобы это произошло, важно, чтобы переговорные делегации вернулись из Хельсинки и Стокгольма "с положительным опытом". Он заявил, что не может сказать, насколько большая группа депутатов пока не готова ратифицировать заявки Швеции и Финляндии, потому что это была закрытая встреча фракции и на ней не было голосования.

Отметим, до последнего времени Венгрия, в отличие от Турции, не выдвигала никаких условий к Швеции и Финляндии. Сначала ратификацию в Будапеште ожидали к концу 2022 года, далее - после возвращения парламента с рождественского перерыва.

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На прошлой неделе стало известно, что с 27 февраля по 1 марта депутаты Венгрии проведут общие дебаты по заявкам Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Голосование за них ожидалось 6-9 марта.

Впоследствии стало известно, что парламент Венгрии перед голосованием за ратификацию направит переговорные делегации в Финляндию и Швецию для "урегулирования проблемных вопросов", а премьер Виктор Орбан добавил, что все же важно "учесть беспокойство Турции", иначе вступление обеих стран в НАТО может провалиться.

Подробно о ситуации, которая складывается с расширением НАТО, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: ВенгрияФинляндияШвецияНАТО
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