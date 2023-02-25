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Зеленський: Працюємо над розширенням глобальних санкцій на атомну галузь РФ

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 20:57
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський очікує від Євросоюзу санкційних кроків щодо російської атомної галузі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Наші дипломати, вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні, зокрема європейські, санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, усіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста.

Вже є відповідні кроки партнерів – США, Британії, очікуємо відповідних кроків від Європейського Союзу".

Деталі: Зеленський нагадав, що у суботу було затверджено 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, "і очевидно, що не останній".

Він запевнив, що санкції будуть запроваджуватись і надалі, "щоб нічого не залишилось від потенціалу російської агресії".

"Зараз у десятому пакеті є нові санкційні кроки потужні проти військової промисловості, фінансового сектору держави-терориста, проти пропагандистів, які втопили у війні російське суспільство, намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде", - підкреслив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро і включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії.

Теми: Зеленськийсанкції
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