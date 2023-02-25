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Зеленский: Работаем над расширением глобальных санкций на атомную отрасль РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 19:57
Зеленский: Работаем над расширением глобальных санкций на атомную отрасль РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает от Евросоюза санкционных шагов в отношении российской атомной отрасли.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наши дипломаты, все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные, в частности европейские, санкции еще на российскую атомную отрасль, на Росатом, всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста.

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Уже есть соответствующие шаги партнеров – США, Великобритании, ожидаем соответствующих шагов от Европейского Союза".

Детали: Зеленский напомнил, что в субботу был утвержден 10-й пакет санкций ЕС в отношении России, "и очевидно, что не последний".

Он заверил, что санкции будут вводиться и в дальнейшем, "чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии".

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"Сейчас в десятом пакете есть новые санкционные шаги мощные против военной промышленности, финансового сектора государства-террориста, против пропагандистов, которые утопили в войне российское общество, пытаются распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России.

Новые санкции Европейского союза против России охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, которые способствуют повышению военного потенциала и технологического совершенствования России.

Темы: Зеленскийсанкции
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