Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 20:46
Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт
ГАЛУЩЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує стабільну ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і сподівається, що ліміти більше не знадобляться.

Джерело: Галущенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я дуже радий, що зараз система працює в бездефіцитному режимі, вже пішов третій тиждень як виробництво електроенергії повністю забезпечує споживання. Ми маємо відповідні резерви.

Реклама:

Ми маємо плани й далі так підтримувати енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання, тому я дуже сподіваюсь, що ліміти найближчим часом нам не знадобляться взагалі для областей з точки зору споживання електрики".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи розглядає в такому разі Україна можливість відновлення експорту електроенергії, міністр сказав: "Це питання на столі зараз. Ми використовували імпорт, це дуже важливий механізм, щоб збільшити електроенергію в нашій державі. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту буде розглядатися, але наразі ключовим для нас є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж".

Галущенко зазначив, що Україна пройшла найскладніший в історії опалювальний сезон, протягом якого близько 50% енергосистеми зазнали ударів з боку російських військ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Станом на ранок суботи, 25 лютого, споживання електроенергії дещо знизилось через вихідні, дефіцит потужності в системі відсутній, однак через значні пошкодження в Одесі поки діють погодинні відключення.

Теми: електроенергіяенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
електроенергія
Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію
Держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації – ЗМІ
У Росії віялові відключення електроенергії, РФ обмежила перетоки в Китай
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: