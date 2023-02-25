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Міністр енергетики: Якщо буде стабільний профіцит електрики, будемо думати про експорт

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 21:46
ГАЛУЩЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує стабільну ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і сподівається, що ліміти більше не знадобляться.

Джерело: Галущенко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я дуже радий, що зараз система працює в бездефіцитному режимі, вже пішов третій тиждень як виробництво електроенергії повністю забезпечує споживання. Ми маємо відповідні резерви.

Ми маємо плани й далі так підтримувати енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання, тому я дуже сподіваюсь, що ліміти найближчим часом нам не знадобляться взагалі для областей з точки зору споживання електрики".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи розглядає в такому разі Україна можливість відновлення експорту електроенергії, міністр сказав: "Це питання на столі зараз. Ми використовували імпорт, це дуже важливий механізм, щоб збільшити електроенергію в нашій державі. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту буде розглядатися, але наразі ключовим для нас є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж".

Галущенко зазначив, що Україна пройшла найскладніший в історії опалювальний сезон, протягом якого близько 50% енергосистеми зазнали ударів з боку російських військ.

Що передувало: Станом на ранок суботи, 25 лютого, споживання електроенергії дещо знизилось через вихідні, дефіцит потужності в системі відсутній, однак через значні пошкодження в Одесі поки діють погодинні відключення.

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Теми: електроенергіяенергетика
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