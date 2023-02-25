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Министр энергетики: Если будет стабильный профицит электричества, будем думать об экспорте

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 21:46
ГАЛУЩЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

Министр энергетики Герман Галущенко прогнозирует стабильную ситуацию с энергоснабжением в ближайшее время и надеется, что лимиты больше не понадобятся.

Источник: Галущенко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я очень рад, что сейчас система работает в бездефицитном режиме, уже пошла третья неделя как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. Мы имеем соответствующие резервы.

Мы планируем и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок, поэтому я очень надеюсь, что лимиты в ближайшее время нам не понадобятся вообще для областей с точки зрения потребления электричества".

Детали: Отвечая на вопрос, рассматривает ли в таком случае Украина возможность возобновления экспорта электроэнергии, министр сказал: "Этот вопрос на столе сейчас. Мы использовали импорт, это очень важный механизм, чтобы увеличить электроэнергию в нашем государстве. Если мы увидим стабильный профицит электроэнергии в системе, безусловно, вопрос экспорта будет рассматриваться, но сейчас ключевым для нас является то, чтобы максимально восстановить электроснабжение для регионов, где еще есть повреждения сетей".

Галущенко отметил, что Украина прошла самый сложный в истории отопительный сезон, в течение которого около 50% энергосистемы подверглись ударам со стороны российских войск.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы, 25 февраля, потребление электроэнергии несколько снизилось из-за выходных, дефицит мощности в системе отсутствует, однако из-за значительных повреждений в Одессе пока действуют почасовые отключения.

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Темы: электроэнергияэнергетика
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