Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Велика Британія віддасть 3 тисячі квитків на "Євробачення" українським біженцям

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 21:37
Велика Британія віддасть 3 тисячі квитків на Євробачення українським біженцям
колаж: Мінкульт

Уряд Великої Британії виділить майже 3 000 квитків на "Євробачення" для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки і нині проживають у цій країні. 

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: "Цей розподіл квитків дозволить тисячам українців відвідати концерти наживо і є ще одним прикладом непохитної підтримки України з боку Великої Британії", – зазначено в офіційному повідомленні британського уряду. 

Реклама:

Уряд Британії також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення Євробачення від імені України та підтримку її культури і творчості.

Гроші будуть спрямовані на підтримку партнерства Ліверпульської міської ради і BBC з українськими митцями та виконавцями, щоб забезпечити спільне шоу, яке прославлятиме музику та об'єднуватиме людей з усього світу.

Українці, які перебувають у Великій Британії за програмами "Будинки для України", "Українська родинна програма" та "Програма продовження перебування у Великій Британії", зможуть подати заявку на отримання квитків на "Євробачення". Квитки будуть запропоновані на всі дев'ять прямих ефірів, включно з півфіналами, допрем'єрними шоу та фіналом у суботу 13 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: На конкурсі "Євробачення" 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra. Але через війну в Україні цьогорічний конкурс проведуть не в нашій країні, а у британському Ліверпулі.

Теми: Велика БританіяЄвробаченнябіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: