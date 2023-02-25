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Велика Британія віддасть 3 тисячі квитків на "Євробачення" українським біженцям

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 22:37
колаж: Мінкульт

Уряд Великої Британії виділить майже 3 000 квитків на "Євробачення" для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки і нині проживають у цій країні. 

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: "Цей розподіл квитків дозволить тисячам українців відвідати концерти наживо і є ще одним прикладом непохитної підтримки України з боку Великої Британії", – зазначено в офіційному повідомленні британського уряду. 

Уряд Британії також оголосив про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на проведення Євробачення від імені України та підтримку її культури і творчості.

Гроші будуть спрямовані на підтримку партнерства Ліверпульської міської ради і BBC з українськими митцями та виконавцями, щоб забезпечити спільне шоу, яке прославлятиме музику та об'єднуватиме людей з усього світу.

Українці, які перебувають у Великій Британії за програмами "Будинки для України", "Українська родинна програма" та "Програма продовження перебування у Великій Британії", зможуть подати заявку на отримання квитків на "Євробачення". Квитки будуть запропоновані на всі дев'ять прямих ефірів, включно з півфіналами, допрем'єрними шоу та фіналом у суботу 13 травня.

Довідка: На конкурсі "Євробачення" 2022 року переміг український гурт Kalush Orchestra. Але через війну в Україні цьогорічний конкурс проведуть не в нашій країні, а у британському Ліверпулі.

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Теми: Велика БританіяЄвробаченнябіженці
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