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Великобритания отдаст 3 тысячи билетов на "Евровидение" украинским беженцам

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 22:37
коллаж: Минкульт

Правительство Великобритании выделит почти 3 000 билетов на "Евровидение" для украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают в этой стране. 

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Детали: "Это распределение билетов позволит тысячам украинцев посетить концерты вживую и является еще одним примером непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании", - говорится в официальном сообщении британского правительства. 

Правительство Британии также объявило о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов на проведение Евровидения от имени Украины и поддержку ее культуры и творчества.

Деньги будут направлены на поддержку партнерства Ливерпульского городского совета и BBC с украинскими художниками и исполнителями, чтобы обеспечить совместное шоу, которое будет прославлять музыку и объединять людей со всего мира.

Украинцы, которые находятся в Великобритании по программам "Дома для Украины", "Украинская семейная программа" и "Программа продолжения пребывания в Великобритании", смогут подать заявку на получение билетов на "Евровидение". Билеты будут предложены на все девять прямых эфиров, включая полуфиналы, допремьерные шоу и финал в субботу 13 мая.

Справка: На конкурсе "Евровидение" 2022 года победила украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за войны в Украине нынешний конкурс проведут не в нашей стране, а в британском Ливерпуле.

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Темы: ВеликобританияЕвровидениебеженцы
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