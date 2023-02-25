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В Україні загинув американський доброволець – CNN

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 23:07
Ендрю Пітерс, фото надане Wisconsin Public Radio батьком загиблого військового

28-річний американський доброволець, ветеран армії США Ендрю Пітерс загинув 16 лютого в бою в Україні.

Джерело: CNN

Деталі: Пітерс приєднався до Міжнародного легіону оборони України, що був створений президентом України Володимиром Зеленським, щоб дозволити іноземним громадянам приєднатися до опору російським окупантам.

Пітерс був ветераном американської армії з Маршфілда, штат Вісконсін. Служив в Афганістані в 2014 році.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок із їхніми сім'ями і надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявив представник Державного департаменту США у коментарі CNN.

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Теми: СШАвійна
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