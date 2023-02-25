В Украине погиб американский доброволец – CNN

28-летний американский доброволец, ветеран армии США Эндрю Питерс погиб 16 февраля в бою в Украине.

Источник: CNN

Детали: Питерс присоединился к Международному легиону обороны Украины, который был создан президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы позволить иностранным гражданам присоединиться к сопротивлению российским оккупантам.

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Питерс был ветераном американской армии из Маршфилда, штат Висконсин. Служил в Афганистане в 2014 году.

"Мы можем подтвердить гибель граждан США в Украине. Мы поддерживаем связь с их семьями и предоставляем всю возможную консульскую помощь", - заявил представитель Государственного департамента США в комментарии CNN.