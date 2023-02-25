Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW) переконаний у перемозі України.

Джерело: Кулеба у Facebook за результатами зустрічі з директоркою ISW Кімберлі Каган

Деталі: Міністр повідомив, що в рамках поїздки до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка зустрівся з директоркою ISW.

Дослівно: "Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту.

Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність".