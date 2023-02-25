Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) убежден в победе Украины.

Источник: Кулеба в Facebook по результатам встречи с директором ISW Кимберли Каган

Детали: Министр сообщил, что в рамках поездки в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк встретился с директором ISW.

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Дословно: "Это та самая организация, с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год господствует в украинских заголовках. И не зря – эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту.

Мы обменялись мнениями, что еще и как можно сделать. Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность".