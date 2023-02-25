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За минулий рік зареєстровано понад 2 тисячі кіберінцидентів – Держспецзв’язку

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 22:34
За минулий рік зареєстровано понад 2 тисячі кіберінцидентів – Держспецзв’язку
ілюстративне фото Getty Images

Протягом 2022 року фахівці Держспецзв’язку зареєстрували в Україні понад 2 тисячі кіберінцидентів та ще більшу кількість кібератак.

Джерело: заступник голови Держспецзв’язку Віктор Джура у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події минулого року зареєструвала 2194 кіберінциденти, загалом кібератак ще більше. Цього року продовжується така сама тенденція.

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Кіберінциденти — це вже зафіксовані факти надзвичайних подій в кіберпросторі, які вручну опрацьовані фахівцями команди CERT-UA. Загалом в автоматичному режимі ми нараховуємо близько 7000 кіберінцидентів".

Деталі: Зокрема, йдеться про кіберінциденти, які стаються в мережах органів державної влади, фінансових установах, логістичних компаніях, критичній інфраструктурі, енергетичному секторі, телерадіокомунікаційних компаніях, медіа та інших галузях, пояснив Джура. При цьому союзники України надають їй допомогу для протидії атакам.

"Кібератаки стаються, тому що у нас йде повноцінна кібервійна. Перша у світі кібервійна. Почалась вона 9 років тому, фактично зразу після анексії Криму та окупації східної частини Донбасу. Зараз триває активна фаза. Фактично з 14 січня 2022 року ми зазнаємо постійних кібератак і достатньо ефективно протидіємо", — розповів посадовець.

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Теми: кібербезпека
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