За прошлый год зарегистрировано более 2 тысяч киберинцидентов – Госспецсвязи

В течение 2022 года специалисты Госспецсвязи зарегистрировали в Украине более 2 тысяч киберинцидентов и еще большее количество кибератак.

Источник: зампредседателя Госспецсвязи Виктор Джура в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события в прошлом году зарегистрировала 2194 киберинцидента, в общем кибератак еще больше. В этом году продолжается такая же тенденция.

Реклама:

Киберинциденты - это уже зафиксированные факты чрезвычайных событий в киберпространстве, которые вручную обработаны специалистами команды CERT-UA. Всего в автоматическом режиме мы насчитываем около 7000 киберинцидентов".

Детали: В частности, речь идет о киберинцидентах, которые происходят в сетях органов государственной власти, финансовых учреждениях, логистических компаниях, критической инфраструктуре, энергетическом секторе, телерадиокоммуникационных компаниях, медиа и других отраслях, пояснил Джура. При этом союзники Украины оказывают ей помощь для противодействия атакам.

"Кибератаки происходят, потому что у нас идет полноценная кибервойна. Первая в мире кибервойна. Началась она 9 лет назад, фактически сразу после аннексии Крыма и оккупации восточной части Донбасса. Сейчас продолжается активная фаза. Фактически с 14 января 2022 года мы подвергаемся постоянным кибератакам и достаточно эффективно противодействуем", - рассказал чиновник.