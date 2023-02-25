Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК

Уряд працює над автоматизацією й діджиталізацією процесів, пов’язаних із проходженням військово-лікарських комісій.

Джерело: сайт Кабміну

Деталі: У суботу під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

Пряма мова Шмигаля: "Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій… Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги".

Більше деталей: Під час наради експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері.

"Основна мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів", — йдеться в повідомленні.

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також прем’єр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".