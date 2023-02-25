Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 22:48
Кабмін хоче діджиталізувати проходження ВЛК
нарада щодо ВЛК у Кабміні, фото уряду

Уряд працює над автоматизацією й діджиталізацією процесів, пов’язаних із проходженням військово-лікарських комісій.

Джерело: сайт Кабміну

Деталі: У суботу під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо оптимізації процесів військово-лікарської експертизи.

Реклама:

Пряма мова Шмигаля: "Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій… Військові мають отримати належний та швидкий сервіс з відповідним рівнем обслуговування та поваги".

Більше деталей: Під час наради експертна група спільно з Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством у справах ветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. 

"Основна мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів", — йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо учасники наради приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Очільник уряду дав завдання відповідальним міністерствам напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також прем’єр доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого "військового ЦНАПу".

Теми: Кабінет міністрівЗбройні силимедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: