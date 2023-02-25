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Кабмин хочет диджитализировать прохождение ВВК

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 22:48
Кабмин хочет диджитализировать прохождение ВВК
совещание по ВЛК в Кабмине, фото правительства

Правительство работает над автоматизацией и диджитализацией процессов, связанных с прохождением военно-врачебных комиссий.

Источник: сайт Кабмина

Детали: В субботу под председательством премьера Дениса Шмыгаля состоялось совещание по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы.

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Прямая речь Шмыгаля: "Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления из процесса прохождения военно-врачебных комиссий... Военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения".

Больше деталей: Во время совещания экспертная группа совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и Министерством по делам ветеранов представила свои наработки для решения проблем в этой сфере.

"Основная цель - автоматизация и диджитализация всех процессов", - говорится в сообщении.

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Отдельно участники совещания уделили внимание получению справки об обстоятельствах ранения из воинской части. Глава правительства дал задание ответственным министерствам наработать изменения, которые сделают эту услугу в цифровом формате. Также премьер поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦПАУ".

Темы: Кабинет министровВооруженные силымедицина
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