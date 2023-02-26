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Обстріли Сумщини: за добу – майже 40 "прильотів"

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 00:23
Обстріл. Ілюстративне фото Getty Images

Протягом 25 лютого росіян обстріляли 3 громади Сумської області, зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 − з мінометів, 8 − з артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії (8 "прильотів") та мінометів (10 "прильотів").

У Білопільській громаді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти, ворог скинув на територію громади 14 мін.

По Свеській громаді ворог також вів мінометний обстріл, було 4 "прильоти".

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Теми: Сумська областьобстріл
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