Обстріли Сумщини: за добу – майже 40 "прильотів"

Протягом 25 лютого росіян обстріляли 3 громади Сумської області, зафіксовано 36 "прильотів", з яких 28 − з мінометів, 8 − з артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії (8 "прильотів") та мінометів (10 "прильотів").

Реклама:

У Білопільській громаді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти, ворог скинув на територію громади 14 мін.

По Свеській громаді ворог також вів мінометний обстріл, було 4 "прильоти".

В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.