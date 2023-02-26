Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 "прилетов"
Воскресенье, 26 февраля 2023, 00:23
В течение 25 февраля россияне обстреляли 3 громады Сумской области, зафиксировано 36 "прилетов", из которых 28 − из минометов, 8 − из артиллерии.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии (8 "прилетов") и минометов (10 "прилетов").
В Белопольской громаде россияне обстреляли из минометов три населенных пункта, враг сбросил на территорию громады 14 мин.
По Свесской громаде враг также вел минометный обстрел, было 4 "прилета".
Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.