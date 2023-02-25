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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 "прилетов"

"Украинская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 23:23
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 40 прилетов
Обстрел. Иллюстративное фото Getty Images

В течение 25 февраля россияне обстреляли 3 громады Сумской области, зафиксировано 36 "прилетов", из которых 28 − из минометов, 8 − из артиллерии.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии (8 "прилетов") и минометов (10 "прилетов").

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В Белопольской громаде россияне обстреляли из минометов три населенных пункта, враг сбросил на территорию громады 14 мин.

По Свесской громаде враг также вел минометный обстрел, было 4 "прилета".

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: Сумская областьобстрел
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