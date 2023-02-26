Українські захисники знищили з вересня понад 650 крилатих ракет і 610 "Шахедів"

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що з вересня Сили оборони України знищили понад 650 російських крилатих ракет та 610 іранських дронів.

Джерело: Олещук в інтерв’ю АрміяInform

Пряма мова: "Лише з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та більше 610 іранських ударних дронів".

Деталі: За словами Олещука, Повітряні сили отримали від західних партнерів зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та наразі чекають на отримання Patriot та SAMP/T-MAMBA. Однак, зазначив він, цієї допомоги замало.

"Нам потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів. Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним силам. Це сучасні багатоцільові літаки та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності", – сказав Олещук.