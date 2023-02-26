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Украинские защитники уничтожили с сентября более 650 крылатых ракет и 610 "Шахедов"

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 03:13
Уничтоженная российская ракета. Фото с сайта АрмияInform

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что с сентября Силы обороны Украины уничтожили более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов.

Источник: Олещук в интервью АрмияInform

Прямая речь: "Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов".

Детали: По словам Олещука, Воздушные силы получили от западных партнеров зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и сейчас ждут получения Patriot и SAMP/T-MAMBA. Однако, отметил он, этой помощи мало.

"Нам нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов. Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности Воздушным силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности", – сказал Олещук.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедвойна
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