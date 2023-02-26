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Путіну не зійде з рук війна з Україною – прем'єрка Фінляндії

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 05:32
Санна Марін. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що президент Росії Володимир Путін та інші винні у військових злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності.

Джерело: фінська державна телерадіокомпанія Yle

Пряма мова: "Росія програє цю війну. Це не легітимна війна. Відповідальність за неї лежить тільки на РФ. Щодня в Україні РФ вбиває мирних жителів, навмисно вбиває мирних жителів. Людей ґвалтують. Дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву, Путіну, це також не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності. Зокрема й російське керівництво".

Деталі: За словами Марін, війна не повинна перетворитися на заморожений конфлікт, а російські війська мають покинути територію України.

"Шлях до міцного миру – це припинення Росією військових дій. Тільки це відкриває шлях до переговорів і кроків до миру", – заявила вона.

Прем'єрка Фінляндії наголосила, що Україна переможе за допомогою Заходу, і на неї чекає "світле майбутнє у складі ЄС і НАТО, оскільки вона готова до реформ".

Теми: ФінляндіявійнаУкраїнаПутін
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