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Путину не сойдет с рук война с Украиной – премьер Финляндии

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 04:32
Путину не сойдет с рук война с Украиной – премьер Финляндии
Санна Марин. Фото Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях в Украине будут привлечены к ответственности.

Источник: финская государственная телерадиокомпания Yle

Прямая речь: "Россия проигрывает эту войну. Это не легитимная война. Ответственность за нее лежит только на РФ. Ежедневно в Украине РФ убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасных преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство".

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Детали: По словам Марин, война не должна превратиться в замороженный конфликт, а российские войска должны покинуть территорию Украины.

"Путь к прочному миру – это прекращение Россией военных действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", – заявила она.

Премьер Финляндии подчеркнула, что Украина победит с помощью Запада, и ее ждет "светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам".

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Темы: ФинляндиявойнаУкраинаПутин
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