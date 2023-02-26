Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак – зведення

Протягом 25 лютого Сили оборони України відбили 71 атаку ворога на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках.

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Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.

Ворог завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів і здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

Загроза завдання подальших ракетних ударів є значною по всій території України".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Ворог провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів. Зокрема – Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

У Генштабі повідомили, що через побоювання деокупації українських територій так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще 2 важливих ворожих цілі.